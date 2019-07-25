"تسلا" تفاقم خسائرها الفصلية.. والإيرادات دون المتوقع

سجلت شركة "تسلا" خسائر أكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأميركية أنها سجلت خسائر بقيمة 408.33 مليون دولار (2.31 دولار للسهم ) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بقيمة 717.5 مليون دولار (4.22 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وهبطت أسهمها نحو 8% في معاملات ما بعد الإغلاق يوم أمس الأربعاء بعد الإعلان عن النتائج، وفقا لوكالة "رويترز"



وزادت الإيرادات الإجمالية إلى 6.35 مليار دولار من أربعة مليارات دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو، وهو ما جاء دون تقديرات المحللين البالغة 6.41 مليار دولار، وفقا لبيانات آي.بي.إس.اس من رفينيتيف.

وأعلنت تسلا في مايو الماضي عن إتمام عملية بيع أسهم وسندات مقابل 2.35 مليار دولار، وهو ما يمنح الشركة سيولة تحتاج إليها من أجل التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

ووفقا لما قالته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مبيعات "تسلا" من الأسهم والسندات جذبت طلباً قوياً من المستثمرين، ما دعم زيادة حجم سنداتها القابل للتحويل من 250 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار.