تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب كحد أدنى في "عطاء التعليمية"

أعلن HSBC العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي في "عطاء التعليمية" عن إتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد للشركة حيث تم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب.

وذكر البنك أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية.

وتجدر الإشارة إلى أن اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية قد شهد تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة. كما قد شهدت عملية بناء سجل الأوامر طلبات من كافة شرائح المكتتبين المؤسساتيين داخل المملكة، بالإضافة إلى ورود طلبات متعددة لصالح مستثمرين أجانب يشملون المستثمرين الخليجيين والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي تخطت أكثر من ثلث حجم الطرح.

وأوضحت "إتش إس بي سي" العربية السعودية أنه وفق المعلومات الواردة في نشرة إصدار شركة عطاء التعليمية، بأن الجهات المستلمة سوف تلتزم بإجراءات رد الفائض يوم الخميس، كما أنه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات ذات العلاقة.