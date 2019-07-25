تراجع أرباح "أسترا الصناعية" بـ41% لـ25 مليون ريال

انخفضت أرباح "مجموعة أسترا الصناعية" إلى 24.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 بنسبة 40.6 %، مقارنة بـ41.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تراجعت أرباح "أسترا" بنسبة 1.9% إلى 15.7 مليون ريال مقارنة بـ16 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الأعباء مالية.

- انخفاض الإيرادات الأخرى في قطاع الأدوية.

‌- ارتفاع الزكاة في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض الإيرادات الأخرى في قطاع الأدوية.

- ارتفاع الزكاة في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة.

- ارتفاع أعباء مالية.

على الرغم من ارتفاع مبيعات وإجمالي الربح في قطاعي الكيماويات المتخصصة والأدوية.