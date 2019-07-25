تراجع أرباح " فيسبوك" الفصلية 49% إلى 2.6 مليار دولار

تراجعت أرباح شركة فيسبوك في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 49%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.6 مليار دولار.

وتأتي هذه التراجعات على خلفية الغرامة المالية التي دفعتها فيسبوك والبالغة قيمتها 5 مليارات دولار، والتي جنبت منها ملياري دولار في الربع الثاني لتسوية تحقيق حكومي متعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين.

يُشار إلى أن إيرادات الشركة قد ارتفعت بـ28% إلى نحو 17 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغة 16.5 مليار دولار.

وقال أيمن البناو كبير المستشارين في شركة MAG للاستشارات إن الملاحقات القضائية قد تستمر في فيسبوك ولكن لا يزال خبر إغلاق ملف بـ5 مليارات دولار إيجابيا نوعاً ما لـ"فيسبوك" لأنه بحال لم تتمكن "فيسبوك" من إغلاقه عن طريق تسوية فإنه بالإمكان استمراره لعدة سنوات طويلة وهو ما يؤثر على مستقبل الشركة بشكل كبير. تبقى ملفات أخرى مفتوحة ولكن ليس بهذا الحجم".

وأضاف البناو "شركات التكنولوجيا نمت بشكل أسرع من الهيكل التشريعي في الولايات المتحدة والعالم، لذلك نرى أن النتيجة من الغرامة هذه جاء معها إعادة هيكلة في الشركة وإجراءات جديدة ولجنة رقابة محايدة بالإضافة لمقترح بعمل قانون على مستوى الولايات المتحدة يخص سرية المعلومات".