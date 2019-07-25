"السريع" تتراجع عن حل الشركة وتقرر خفض رأس المال 71%

تراجعت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية السعودية عن تضمين حل الشركة كخيار كان من المفترض أن تناقشه الجمعية العمومية.

وقامت مجموعة السريع بتعديل توصية مجلس الإدارة بخصوص الخسائر المتراكمة إلى توصية بتخفيض رأس المال لإطفاء هذه الخسائر.

وبلغت خسائر مجموعة السريع المتراكمة 159.8 مليون ريال بنهاية يونيو الماضي تشكل 71% من رأس مالها.

وتضمنت توصية تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال، إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض 70.89%.

وسيتراجع عدد الأسهم من 22.5 مليون سهم قبل التخفيض إلى 6.55 مليون سهم بعد التخفيض، وسيتم إلغاء 15.95 مليون سهم بواقع 3.54 لكل 5 أسهم.

وشكر بيان للشركة أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

ومن المنتظر أن تتم عملية خفض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كانت مجموعة السريع قد عينت في 22 مايو الماضي شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس المال.