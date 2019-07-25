كلارينت وسابك توقفان محادثات تأسيس مشروع كيماويات مشترك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن توصلها لتفاهم مع "كلارينت" السويسرية حول تأجيل المفاوضات مؤقتا بشأن دمج سابك منتجاتها المتخصصة، مع جزء من مجموعة منتجات الشركة السويسرية.

وأوضحت "سابك"، في بيان لها على "تداول"، أنه تم تأجيل المفاوضات، نظراً لظروف السوق الحالية والتي تتطلع سابك لتحسنها لمعاودة المفاوضات.

وكانت سابك، التي تملك 25% من أسهم كلارينت، والشركة السويسرية تعملان على دمج أنشطة كلارينت للإضافات والأصباغ المتخصصة مع أجزاء من أنشطة الكيماويات المتخصصة لسابك.

من جانبها، أعلنت "كلارينت" استقالة رئيسها التنفيذي إيرنيسو أوشيلو بشكل مفاجئ بعد عشرة أشهر من توليه المنصب، وسيتولى رئيس مجلس الإدارة هاريلوف كوتمان المنصب بصفة مؤقتة.

وبلغ صافي خسارة كلارينت للنصف الأول 101 مليون فرنك سويسري (102.56 مليون دولار)، انخفاضاً من 211 مليون فرنك في نفس الفترة قبل عام. وشهدت المبيعات ركوداً لتبلغ 2.2 مليار فرنك.



وقالت كلارينت إن النتائج تأثرت بتجنيب كلارينت لمخصصات بقيمة 231 مليون فرنك في مواجهة تحقيق جار تجريه المفوضية الأوروبية يتعلق قانون المنافسة.



وقال رئيس مجلس إدارة كلارينت هاريلوف كوتمان "لا بد من الاعتراف أن النصف الأول من عام 2019 كان حافلا بالتحديات، على الأخص في الربع الثاني الذي تأثر علاوة على ذلك بانعكاسات سلبية موقتة وأحداث غير متكررة".