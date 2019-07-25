"سوفت بنك" تعتزم ضخ 40 مليار دولار في صندوق "رؤية" ثانٍ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن من المتوقع أن تعلن مجموعة "سوفت بنك" عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في صندوق تكنولوجي جديد تابع لها.

وتجمع الشركة سيولة للنسخة الثانية من صندوقها "رؤية" البالغ حجمه 100 مليار دولار.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة القول إن "سوفت بنك" دبرت استثمارات من مجموعة "جولدمان ساكس" و"ستاندرد تشارترد"، وتجري محادثات مع شركة "مايكروسوفت".

ومن المقرر أن يوافق مجلس إدارة "سوفت بنك" على الاستثمار البالغة قيمته 40 مليار دولار في الصندوق، اليوم الخميس، وفقاً للصحيفة.

ولم ترد "سوفت بنك" حتى الآن على طلب للتعقيب.