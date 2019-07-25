"كهرباء السعودية" تتكبد خسائر 700 مليون ريال بـ6 أشهر

تراجعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 57.2% إلى 789 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ1.8 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أمّا على صعيد فترة الـ6 أشهر، فقد تحولت "السعودية للكهرباء" للخسارة بـ700 مليون ، مقارنة بأرباح 633 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية وارتفاع أعباء التمويل على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة تحسن كفاءة التشغيل للربع الحالي.

في حين يعود سبب صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية وارتفاع أعباء التمويل وذلك على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة تحسن كفاءة التشغيل.