إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم بمليار دولار

أكدت شركة "إنتل" أن آبل استحوذت على قطاع مودم الهاتف الذكي مقابل مليار دولار، وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية ومجموعة متنوعة من الشروط المعتادة، لكن قد يتم إغلاقها في أقرب وقت ممكن بحلول الربع الرابع من عام 2019.

ووفقا للشركة، فإن الصفقة تعني أن آبل ستحصل على أكثر من 17 ألف براءة اختراع تقنية لا سلكية، بما في ذلك كل من ابتكارات إنتل وآبل.

إلى ذلك، تجاوزت إيرادات شركة إنتل وأرباحها الفصلية التقديرات، لتثير الآمال بأن تراجع الطلب على الرقائق في الآونة الأخيرة ينحسر بعد تفاقم من جراء حرب التجارة الأميركية الصينية.

وتراجع صافي الربح إلى 4.2 مليار دولار بما يعادل 92 سنتا للسهم في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 5 مليارات دولار أو 1.05 دولار للسهم قبل سنة.

وانخفض صافي الإيرادات 3% إلى 16.5 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

وباستبعاد البنود الاستثنائية، حققت الشركة 1.06 دولار للسهم.

وكان المحللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ الربح المعدل 89 سنتا للسهم والإيرادات 15.7 مليار دولار، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.