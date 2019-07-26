نمو أرباح "ألفابت" الفصلية إلى 9.95 مليار دولار

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، نمو صافي ربح الشركة إلى 9.95 مليار دولار بما يعادل 14.21 دولار للسهم العادي من الفئتين (أ) و(ب) وسهم رأس المال من الفئة (ج)، من 3.2 مليار دولار أو 4.54 دولار للسهم قبل عام، عندما تحملت خمسة مليارات دولار فيما يتعلق بغرامة فرضتها سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية عن إساءة استغلال هيمنتها في برمجيات الهاتف المحمول.

وفاقت أرباحها في الربع الثاني التوقعات، مما قلل من المخاوف بشأن تحديات النمو على المدى القصير التي تواجهها جوجل ويوتيوب وشركات الإعلان الأخرى التابعة لألفابت.

وبلغت إيرادات الشركة 38.9 مليار دولار، بزيادة بنسبة 19% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018، والذي حققت خلاله 32.6 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت الشركة قد حققت إيرادات بقيمة 36.33 مليار دولار وصافي دخل بقيمة 6.6 مليار دولار في الربع الأخير.

وبلغت إيرادات جوجل 27.335 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات الأخرى – التي تشمل الأجهزة، ومتجر جوجل بلاي، وجهود جوجل السحابية – ما يصل إلى 6.18 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.