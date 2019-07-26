أرباح "أمازون" الفصلية دون التقديرات بـ2.63 مليار دولار

أعلنت شركة أمازون عن نمو صافي أرباحها إلى 2.63 مليار دولار بما يعادل 5.22 دولار للسهم في الربع الثاني المنتهي 30 يونيو، مقارنة مع 2.53 مليار دولار أو 5.07 دولار للسهم قبل سنة.

وحققت الشركة إيرادات بـ 63.4 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات بلغت 52.9 مليار دولار، في الربع الثاني من عام 2018.

وكان المحللون قد توقعوا ربحا بـ 5.57 دولار للسهم، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.

جاءت أرباح أمازون.كوم للربع الثاني من العام دون التقديرات في ظل منافسة محتدمة يواجهها أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت من وول-مارت وشركات تجارة إلكترونية أخرى واستثماره المزيد في التسويق والتوصيل السريع.



وتوقعت الشركة صافي مبيعات في نطاق 66 إلى 70 مليار دولار للربع الثالث. وتوقع المحللون إيرادات قدرها 67.27 مليار دولار، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف، وفقا لما نقلته "رويترز".

وزاد صافي المبيعات نحو 20 % إلى 63.40 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزاً التقديرات البالغة 62.48 مليار دولار.