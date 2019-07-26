"توتال" تخطط لبيع أصول بـ5 مليارات دولار

قالت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" أمس (الخميس)، إنها ستبيع أصولاً بقيمة نحو 5 مليارات دولار معظمها في أنشطة التنقيب والإنتاج بقطاع المنبع، مع سعيها للتركيز على مشاريع ذات مستوى منخفض لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات يمكنها تحمل أسعار النفط المنخفضة.

وأعلنت الشركة انخفاض صافي الربح المعدل بنسبة 19% في الربع الثاني إلى 2.9 مليار دولار، مقارنةً مع الفترة نفسها قبل عام، وهو ما عزته إلى مزيج من العوامل غير المواتية في السوق. وتشمل تلك العوامل نزول أسعار النفط مقارنةً مع الربع الثاني من عام 2018، متراجعةً 7%، والانخفاض الحاد لأسعار الغاز وهبوط هوامش أنشطتها التكريرية.

ونقلت "رويترز" عن باتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"توتال"، قوله: "تظل الأسواق متقلبة مع بلوغ متوسط سعر برنت 69 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، بزيادة 9%، مقارنةً مع الربع السابق، لكن أسعار الغاز الطبيعي انخفضت 36% في أوروبا و26% في آسيا".

وقالت الشركة، التي نفّذت سلسلة من عمليات الاستحواذ والتوسع، لاسيما في سوق الغاز والكهرباء تحت رئاسة بويان، إنها تعد لمستقبلها من خلال التركيز على موطن قوتها الأساسي في قطاع الغاز وأنشطة المياه العميقة.

وذكرت "توتال" في بيان أمس، أن هذه الاستراتيجية سيكملها التخارج من أصول لا تحقق تعادلاً بين الإيرادات والمصروفات إلا عند أسعار مرتفعة للنفط والغاز، مثل بيع أصول ناضجة في بحر الشمال بالمملكة المتحدة في الآونة الأخيرة.

وقال بويان: "سياسة الإدارة النشطة للمحفظة ستستمر مع بيع أصول بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة 2019 - 2020. والأغلبية تأتي من الاستكشاف والإنتاج".