أرباح "لازوردي" الفصلية تقفز 150% لـ12 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة لازوردي للمجوهرات إلى 24.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 بنسبة 74%، مقارنة بـ13.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، قفزت أرباح "لازوردي" بنسبة 150% إلى 12.1 مليون ريال مقارنة بـ4.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أثّرت العوامل الرئيسية التالية على أداء الشركة خلال الربع الثاني من عام 2019:

- بلغت الإيرادات التشغيلية للربع الثاني من عام 2019 مبلغ 132.8 مليون ريال سعودي، مما شكّل ارتفاعاً بنسبة 43.1% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي والذي بلغت فيه الإيرادات التشغيلية 92.8 مليون ريال.



- شهدت الإيرادات التشغلية لقطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 8.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بفضل نجاح المجموعات الجديدة والحملة الترويجية للمشاهير. كما ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة بنسبة كبيرة بلغت 129.0% بفضل دمج إيرادات العلامة التجارية "Tous" والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً وبفضل النموّ الذي حققته متاجر لازوردي للبيع بالتجزئة.



- استمرّت إيرادات مصر في أدائها القوي للربع السابع على التوالي، محققةً نمواً في قطاع البيع بالجملة بنسبة 20.1% بفضل نجاح الحملة الإعلانية وانجذاب العملاء لمجموعة المنتجات الجديدة. كما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في مصر بنسبة 64.4% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، بفضل افتتاح سبعة متاجر جديدة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.



- استمرّت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بالتحسّن للربع الخامس على التوالي. إذ شهدت إيرادات الأرباع الخمسة الماضية ارتفاعاً بنسبة 13%، 29%، 33%، 33% و43% على التوالي، مقارنةً بالأرباع نفسها من العام الماضي.



- بلغ إجمالي الربح للربع الثاني من عام 2019 مبلغ 80.8 مليون ريال، مقارنةً مع 56.0 مليون ريال سعودي للربع نفسه من العام الماضي. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 44.3% بفعل ارتفاع الإيرادات التشغيلية.



- بلغت مصروفات التشغيل للربع الثاني من عام 2019 مبلغاً وقدره 52.7 مليون ريال سعودي بزيادة 36.6% مقارنة بمصروفات التشغيل للربع نفسه من العام الماضي والتي بلغت 38.6 مليون ريال سعودي، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف التسويق، بالإضافة إلى بعض التكاليف المتغيّرة المتعلقة بارتفاع الإيرادات، ودمج مصروفات التشغيل الخاصة بالعلامة التجارية "Tous"، فضلاً عن تكاليف تشغيل متاجر التجزئة الجديدة في مصر، وإعادة هيكلة القوى العاملة والتدريب لتلبية متطلبات السعودة الخاصة بتأنيث بعض الوظائف. وإذا ما استثنينا أعمال العلامة التجارية " Tous" كان ارتفاع مصروفات التشغيل ليبلغ 11.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي.



- بلغ الربح التشغيلي للربع الثاني من عام 2019 مبلغاً وقدره 28.0 مليون ريال سعودي محققاً ارتفاعاً بنسبة 61.6%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي والذي بلغ فيه الربح التشغيلي 17.4 مليون ريال سعودي كنتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية.



- بلغ صافي الربح للربع الثاني من عام 2019 مبلغاً وقدره 12.2 مليون ريال سعودي، ويمثّل ذلك ارتفاعاً بنسبة 151% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي البالغ 4.8 مليون ريال سعودي. ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية والربح الإجمالي.



- يمثّل كّل من إجمالي الربح والدخل التشغيلي وصافي الدخل نسبة 60.8% و21.1% و9.2% على التوالي من الإيرادات التشغيلية للربع الثاني من عام 2019، مقارنةً بنسبة 60.3% و18.7% و5.2% على التوالي للربع نفسه من العام الماضي.



- بلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة للربع الثاني من عام 2019 مبلغاً وقدره 15.6 مليون ريال سعودي، مقارنة بالدخل الشامل بقيمة 3.7 مليون ريال سعودي في الربع المماثل له من العام الماضي بارتفاع بنسبة 317%.