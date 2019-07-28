ارتفاع مخصص الخسائر ومصاريف التشغيل يهبط بأرباح "الحمادي"

ارتفعت أرباح شركة " الحمادي" بنسبة 0.4% إلى 20 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ19.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

بينما تراجعت أرباح "الحمادي" بنسبة 13% إلى 44.1 مليون ريال بالنصف الأول، مقارنة بـ50.8 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

وبقي صافي الربح للربع الحالي والبالغ 20.01 مليون ريال في نفس مستوى صافي الربح للربع المماثل من العام السابق والبالغ 19.93 مليون ريال على الرغم من زيادة الإيرادات للربع الحالي وذلك بسبب ارتفاع بنود مصاريف تشغيل مستشفى النزهة ومخصص الخسائر الائتمانية للذمم المدينة والنفقات المالية ومصاريف الشركة التابعة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- ارتفاع مصاريف التشغيل و بنود الرواتب الإدارية و الاستهلاكات المرتبطة بتشغيل مستشفى النزهة الذي تم افتتاحه في 13 فبراير 2018 بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الشركة التابعة.

2- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للذمم المدينة بمبلغ 5.14 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. 3) ارتفاع بند النفقات المالية على القروض المسحوبة لتمويل نشاطات الشركة والشركة التابعة بمبلغ 5.33 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.