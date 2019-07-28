نتائج "مخيبة" من سابك والأرباح عند 2.1 مليار ريال

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 68.3% إلى 2.12 مليار ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ6.7 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد فترة الـ6 أشهر، تراجعت أرباح "سابك" بنسبة 54.7% إلى 5.52 مليار ريال مقارنة بـ12.2 مليار ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

بينما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

واعتباراً من 1 يناير 2019، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، أن السبب الرئيسي هو ارتباط أغلب منتجات البتروكيماويات بالطلب في الصين، بالتالي فإن الحرب التجارية أثرت بدون أدنى شك على أسعار البتروكيماويات ما انعكس على أداء الشركات، بحيث قد يدفع البعض إلى إعادة النظر باستراتيجيتها في ما إذا كانت ستتوسع ببعض المنتجات أم تقوم بعمليات الاستحواذ.

ويعود ليؤكد أن جميع شركات البتروكيماويات تحاول وقف الانفاق وسط الضغوطات العالمية.