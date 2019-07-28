دانة غاز الإماراتية تفوض مستشارا لبيع أصولها في مصر

قال مصدران مطلعان إن شركة دانة غاز الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.

وأضاف المصدران أن الشركة تتحول للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق.

وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن.

ورفض متحدث باسم دانة غاز التعقيب فيما لم يرد تيودور بيكرينج هولت آند كو على طلب التعليق الذي أرسل في خارج ساعات العمل.

وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.

وأضاف المصدر أن قرار البيع في مصر "استراتيجي" كما تريد الشركة تركيز مواردها على الاستثمارات في كردستان.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دانة غاز ارتفاع حصّتها من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في حقلي خورمور وجمجمال التابعين لشركة "بيرل بتروليوم" بنسبة 10% في إقليم كردستان العراق، وذلك في أعقاب مصادقة شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس" مؤخراً على احتياطيات الحقلين.

وأضافت الشركة في بيان "التقرير المستقل الصادر عن شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس"، بالنيابة عن شركة "بيرل بتروليوم"، أن إجمالي حصّة "دانة غاز"، التي تمتلك نسبة مقدارها 35% في "بيرل بتروليوم"، من الاحتياطيات قد ارتفع بنسبة 10% ليصل إلى 1,087 مليون برميل نفط مكافئ مقابل 990 مليون برميل نفط مكافئ، بحسب تقرير الاحتياطيات الأول الذي أصدرته شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس" في أبريل 2016".