عقد المرابحة مع "الراجحي" يقفز بأرباح "أكسترا" الفصلية

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "أكسترا" بنسبة 58.9% إلى 72.5 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ45.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وبالنصف الأول، قفزت أرباح "أكسترا" بنسبة 58.1% إلى 106.3 مليون ريال مقارنة بـ67.2 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق مما أدى لارتفاع مجمل الربح بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى 17.4 مليون ريال أرباح تخص الربع الحالي نتيجة عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 27 يونيو 2019.