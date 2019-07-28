"أسمنت نجران" تقلص خسائرها الفصلية لـ 2.6 مليون ريال

قلصت شركة "أسمنت نجران" خسائرها الصافية إلى حوالي 2.6 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع خسائر 31.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، أن صافي أرباحها لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بلغت 3.46 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 41.9 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيانها سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى "ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، إضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج للطن".

كما فسرت "أسمنت نجران" السبب في تحقيق صافي ربح خلال النصف الأول من سنة 2019 مقارنة بتحقيق صافي خسارة في الفترة المماثلة من العام السابق إلى "ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، إضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج للطن وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية".