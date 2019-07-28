"البحر الأحمر" تمنح عقد إنشاء فندق لموظفي مشروعها

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذ لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، عن توقيعها عقداً لتصميم وإنشاء فندق سيُخصص لاستقبال منسوبي شركة البحر الأحمر في موقع المشروع. وتم منح العقد لشركة "دوبكس"، الرائدة في مجال تطوير الوحدات السكنية مسبقة الصنع، والتابعة لمجموعة "أمانة للمقاولات" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

ويعد الفندق الذي سيتم تطويره، جزءاً من مشروع أوسع يشتمل على تطوير "مدينة الموظفين" التي ستتضمن وحدات سكنية، ومكتبية، حيث من المتوقع أن تخدم نحو 40 ألف عامل وموظف في مشروع البحر الأحمر خلال وبعد الانتهاء من عملية تطوير الوجهة.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه إنه "مع تقدم سير الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، بات من الضرورة توفير بيئة سكنية راقية لعمال ومنسوبي الشركة في المشروع".

وأضاف أن شركة البحر الأحمر اختارت التعاون مع (أمانة للمقاولات ودوبكس) "انطلاقاً من سجل المجموعة المبتكر والحافل الذي يصل لـ 6 سنوات في مجال تسليم وحدات مسبقة الصنع وفق أعلى المعايير. سنتعاون معهم لتطوير فندق سكني فاخر وفق أعلى معايير الجودة، مع التزامنا بحماية النظام البيئي الذي يتميز به مشروعنا".

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة أمانة للمقاولات، شبل بصيبص إن "مشروع البحر الأحمر يفرض العديد من التحديات التي تستوجب اتباع منهجية جديدة في البناء االخرساني مسبق الصنع. وبالتأكيد، سيوفر أسلوب عمل (دوبكس)، شروطاً أفضل من حيث جودة الخدمات، وسرعة التسليم، والتكلفة المنخفضة، فضلاً عن عملياتها التشغيلية الآمنة للعاملين والبيئة. نحن مسرورون بمشاركتنا في تطوير وتحقيق رؤية هذا المشروع السياحي المستدام".

وستقوم شركة "دوبكس" بموجب العقد، بتسليم الفندق الذي يضم 150 غرفة بعد عام من الآن، وسيتم إدارته من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير، بهدف توفير السكن الملائم لموظفيها، بالإضافة إلى موظفي شركات الطرف الثالث الذين يزورون موقع المشروع خلال تطوير المرحلة الأولى بما يتيح لهم إمكانية التركيز على أعمالهم الأساسية.

وقد يستقبل الفندق مع تقدم عمليات التطوير في المشروع ضيوف الموظفين الذين يعملون في الوجهة خلال فترة تطوير المشروع.

وستستضيف مدينة الموظفين خلال المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، نحو 14 ألف موظف، هذا بالإضافة إلى توفير سكن مؤقت لتأمين نحو 25 ألف عامل خلال فترة تطوير أصول المشروع.

تعليقاً على ذلك، قال كبير إداريي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير، إيان ويليامسون إن إنشاء الفندق المطل على البحر ضمن مشروع مدينة الموظفين، يعد مثالاً حياً على نهج شركتنا في الاستعانة بالهياكل الخرسانية الدائمة خلال عمليات التطوير بدلاً من الاعتماد على الأبنية المؤقتة.

وسيسهم هذا النهج في خفض النفقات، والحفاظ على البيئة أيضاً. وسيتم استخدام تقنيات البناء مسبق الصنع حيثما أمكن لخفض الأثر البيئي، وخفض عدد العمال في الموقع، بالإضافة إلى ضمان سرعة التسليم بطريقة مستدامة".

وتمضي الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وفق الجدول الزمني المحدد لها، لتكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2022، وستضم 14 فندقاً فاخراً ستوفر نحو 3 آلاف غرفة سيتم تشييدها على خمس جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية.

كما ستضم المرحلة الأولى للمشروع البنية التحتية للخدمات والمرافق اللازمة، بالإضافة إلى تطوير مرسىً لليخوت، ومطار مخصص لاستقبال زوار الوجهة.