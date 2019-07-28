6 عوامل وراء تقلص خسائر "سابتكو" بالنصف الأول.. ما هي؟

قلصت شركة النقل الجماعي خسائرها بنسبة 66.9% إلى 9.8 مليون ريال بالربع الثاني، مقابل خسائر بـ29.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أما خلال فترة الـ6 أشهر، فقد تراجعت خسائر الشركة بنسبة 39.7% إلى 20.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر 34.1 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

ويعود انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- ارتفاع إيرادات النشاط بسبب زيادة إيرادات الشركة التابعة.

2- انخفاض طفيف في مصروفات البيع والتوزيع.

3- تضمن الربع المماثل من العام السابق انخفاضا في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع وانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات و المعدات.

بينما يعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- ارتفاع إيرادات النشاط بسبب زيادة إيرادات الشركة التابعة.

2- انخفاض طفيف في مصاريف البيع والتوزيع.

3- تضمن الربع المماثل من العام السابق انخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع وانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات و المعدات.

4- ارتفاع الإيرادات الأخرى.

5- ارتفاع حصة الشركة في أرباح المشروع المشترك.

6- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.