السعودية تمنح ترخيصاً لأكبر شركة لسفن الحاويات في العالم

أصدرت الهيئة العامة للموانئ في السعودية "موانئ"، ترخيصاً موحداً صالحاً للعمل في جميع الموانئ السعودية، لشركة "ميرسك العربية السعودية" التابعة لشركة "ميرسك" العالمية التي تُعتبر أكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الهيئة العامة للموانئ، لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري.

كما تأتي هذه الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيد من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية، بما يتواكب مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية جاذبة ومحور رئيسي لربط قارات العالم الثلاث.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ سمحت من خلال تطبيق اللائحة التنظيمية لأعمال الوكالات البحرية للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، ويُعتبر ترخيص شركة "ميرسك العربية السعودية" واحداً من عدة تراخيص لمجموعة من أكبر عشر شركات متخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.

وقد حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال النصف الأول لعام 2019، عبر تسجيلها زيادة في إجمالي أطنان البضائع المناولة بواقع أكثر من 133 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 4.32%، كما حققت زيادة في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع 3.4 مليون حاوية بنسبة زيادة بلغت 9.22%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.