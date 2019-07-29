انخفاض أرباح "المجموعة السعودية" 36% لـ 205 ملايين ريال

انخفضت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنحو 36% في الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الاثنين، بلغ صافي الأرباح 205 ملايين ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بــ 321 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من عام 2018.

كما تراجعت أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام ذاته بنحو 26% على اساس سنوي مسجلة 383 مليون ريال.

وأرجعت الشركة أسباب تراجع أرباح النصف الأول إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح في المشاريع المدارة بصورة مشتركة، بالإضافة إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح بتروكيم.