تراجع أرباح "دله الصحية" الفصلية إلى 15.3 مليون ريال

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة دله للخدمات الصحية إلى 15.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 18.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18%.

وبلغ الربح التشغيلي 18.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 19.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 8%.

أما إجمالي الربح فبلغ 92.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 92.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 0.108%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 50.5 مليون ريال، مقابل 76.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 34%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.68 ريال، مقابل 1.02 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.