تراجع أرباح هرفي الفصلية 11% إلى 41 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية في الربع الثاني من العام الجاري إلى 40.9 مليون ريال، مقابل 45.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض 10.9%، ومقابل 48 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني يعود إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة النفقات التمويلية بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود الإيجار- على الرغم من زيادة قيمة المبيعات بنسبة زيادة 7.9%، وزيادة قيمة الإيرادات الأخرى حيث حققت الشركة خلال الربع الثاني من عام 2019 أرباح رأسمالية غير متكررة بنحو 2.228 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة للشركة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت أرباح هرفي بعد الزكاة والضريبة 88.9 مليون ريال، مقابل 93.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 5%.