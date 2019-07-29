رئيس "سابك": لا نسعى للاستحواذ على "كلارينت"

أكد يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن الشركة مهتمة بزيادة حصتها في الشركة السويسرية "كلارينت" ولكن من دون الاستحواذ على حصة سيطرة. وأضاف أن الشركة تعتبر حصتها البالغة 25% فيها بمثابة "استثمار استراتيجي طويل الأمد".

وذكر البنيان خلال مؤتمر صحفي أنه فور تغير ظروف السوق، ستجري سابك جولة أخرى من المحادثات بخصوص المشروع المشترك مع كلارينت، والذي أجلته الشركتان.

وكانت كلارينت قالت يوم الخميس إنه جرى تعليق محادثات المشروع المشترك مع سابك أكبر مساهميها بسبب خلافات حول أسعار الأصول.

وكانت قد سرت التكهنات بأن "سابك" مهتمة بالاستحواذ على كلارينت بعد استقالة رئيسها التنفيذي الأسبوع الماضي.