لماذا ستتخارج دانة غاز من مصر؟ الشركة تجيب العربية

أكد رئيس علاقات المستثمرين في شركة دانة غاز محمد المُبَيْضين في حوار على الهاتف مع قناة العربية، اعتزام الشركة بيع أصولها في مصر، والتركيز على الموارد المتاحة وتطوير أصول "دانة غاز" في إقليم كردستان العراق التي تحوي على احتياطيات تفوق المليار برميل نفط مكافئ وهو ما يعادل 90% من احتياطيات الشركة.

وشدد المبيضين على أن الشركة قد عينت مستشارا ماليا لتقديم المشورة لبيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.

وعن الأصول في مصر، أوضح المبيضين أنها تتركز في دلتا النيل حيث تقوم الشركة بإنتاج حوالي 34 ألف برميل نفط مكافئ يوميا بهذه المنطقة، و200 مليون قدم مكعبة من الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، هناك منطقة استكشافية بحرية في شرق البحر المتوسط وتسمى بـ"شمال العريش" أو المنطقة التطويرية السادسة.

وعن التوسعات في إقليم كردستان، أشار إلى 3 مراحل:

1- المرحلة الأولى، تم الانتهاء منها العام الماضي، وتم إضافة 100 مليون قدم مكعبة لإنتاج الشركة من الغاز مما رفع الإنتاج بنحو 400 مليون قدم مكعبة، وهذا أضاف تدفقات نقدية بحوالي 14 مليون دولار بالربع الأول أي تقريبا حوالي 55 مليون دولار خلال العام.

وكان لهذه التوسعة أثر كبير في المستحقات التي استلمتها الشركة خلال النصف الأول، تقريبا زيادة بـ34 مليون دولار في المستحقات التي استلمتها "دانة غاز".

2- المرحلة الثانية، ستتم من خلال إضافة 250 مليون قدم مكعبة من الغاز، ويتوقع الانتهاء منها بنهاية 2022 أو بداية 2023.

3- المرحلة الأخيرة: ستكون مماثلة للمرحلة الثانية.

وأشار إلى أن الأثر المالي سيكون نحو 175 مليون دولار كعائدات للشركة سنويا.

ونوه بأن الاستثمار الذي تحتاجه الشركة لإنجاز هذه التوسعات هو عند 700 مليون دولار، في حين أن التمويل سيتم من التدفقات النقدية الإضافية التي حصلت الشركة عليها جراء إتمام المرحلة الأولى من التوسعة، أيضا من خلال الأموال التي حصلت عليها الشركة بالتوصل إلى تسوية مع الإقليم حيث تم تخصيص 400 مليون دولار.

ولا يستبعد المبيضين اللجوء إلى طرف ثالث مثل البنوك، غير أنه شدد على أن ذلك سيكون على صعيد شركة الائتلاف وليس على مستوى دانة غاز.

وكانت شركة "دانة غاز" قد أعلنت ارتفاع حصتها من الدفعات المستلمة من إقليم كردستان العراق بـ74% خلال النصف الأول من العام.

وقالت الشركة إنها استلمت 80 مليون دولار من حصيلة مبيعات شركة "بيرل بتروليوم" من المكثفات وغاز البترول المسال والغاز.