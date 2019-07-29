"بترورابغ" تتكبد خسائر 308 ملايين ريال في الربع الثاني

تكبدت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" خسائر بـ308 ملايين ريال بالربع الثاني، مقارنة بأرباح 235 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أما خلال فترة الـ6 أشهر، فقد تكبدت شركة "بترورابغ" خسائر بـ52 مليون ريال مقارنة بأرباح 531 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الربح بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي.

كما تأثرت النتائج باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات والمنشآت والمعدات.