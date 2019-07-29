"تكوين المتطورة" تتكبد خسائر فصلية بـ 13 مليون ريال

تكبدت شركة تكوين المتطورة للصناعات، خسائر فصلية بقيمة 13 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع أرباح 2.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية، أسباب تحقيق صافي خسارة للربع الحالي مقارنة مع صافي ربح للربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف المالية.

وتأتي هذه الأرقام على الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق، وقيام الشركة في الربع الأول من العام 2018 بتخفيض مخصص الزكاة كنتيجة لحصولها على الربط الزكوي النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتكبدت الشركة خسائر صافية نصف سنوية للأشهر الستة الأولى من 2019 بقيمة 25.6 مليون ريال مقارنة مع أرباح بحوالي ملياري ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 ابتداء من الأول من يناير 2019 ولم يؤدِّ هذا التطبيق إلى حدوث أية فروقات جوهرية.

وجرى احتساب ربح السهم للربع الحالي المنتهي في 30 يونيو 2019 من خلال قسمة صافي الخسارة 13 مليون ريال على عدد الأسهم 95 مليونا، وللربع المماثل من العام السابق من خلال قسمة صافي الربح 2.8 مليون ريال على عدد الأسهم 95 مليونا.