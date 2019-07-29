"حلواني إخوان" تتكبد خسائر فصلية بـ3.7 مليون ريال

تكبدت شركة حلواني إخوان خسائر فصلية بـ 3.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 8.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ الربح التشغيلي 6.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 16 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 62%.

أما إجمالي الربح فبلغ 51 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 53.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 5%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 1.8 مليون ريال، مقابل 25 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 93%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.06 ريال، مقابل 0.87 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.