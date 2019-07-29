"دانة غاز" تتسلم 293 مليون درهم من كردستان في النصف الأول

أعلنت شركة "دانة غاز" عن ارتفاع حصتها من الدفعات المستلمة من مبيعات شركة "بير بتروليوم"، المكثفات وغاز البترول المسال والغاز، في إقليم كردستان العراق بنسبة 74% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت الشركة في بيان نشر على الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن حصتها من الدفعات النقدية المستلمة في إقليم كردستان ارتفعت إلى 293 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 169 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال باتريك ألمان واردم، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز"، إن هذا الأمر سيضمن تدفق الإيرادات اللازمة لتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أنه بعد الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز تعاونها مع حكومة الإقليم والاستمرار في مزيد من الإنجازات خلال السنوات القادمة.