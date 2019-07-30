أرباح "بوان" الفصلية تقفز بـ90% لـ3 ملايين ريال

ارتفعت أرباح شركة "بوان" بنسبة 89.3% إلى 3 ملايين ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ1.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، ارتفعت أرباح "بوان" بنسبة 15.7% إلى 18 مليون ريال مقارنة بــ15.6 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح.

كما ارتفعت الإيرادات الأخرى ومصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة، بينما انخفضت ضريبة الدخل.