أرباح "كيبكو" الفصلية تقفز 10% إلى 7 ملايين دينار

ارتفعت أرباح شركة "كيبكو" بـ10% في الربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 7.1 مليون دينار، مقارنة مع الربح المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، والذي بلغ 6.42 مليون دينار.

كما ارتفعت أرباح الشركة بـ13% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 13.6 مليون دينار.

وذكرت الشركة في بيان، أن ربحية السهم ارتفعت 19% لتصل إلى 7 فلوس للسهم الواحد، مقارنة مع 5.9 فلس للسهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

ولفتت إلى ارتفاع ربحية السهم في الربع الثاني 11% لتصل إلى 4.88 فلس، مقارنة مع 4.4 فلس للسهم الواحد خلال الفترة ذاتها من 2018.

وأشارت إلى أن مجموع الأصول المجمّعة خلال النصف الأول من العالم الحالي بلغت 10 مليارات دينار، مقارنة مع 10.4 مليار دينار كما في نهاية عام 2018.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في "كيبكو" فيصل العيّار :"أظهرت النتائج التي حققناها في الربع الأول من العام الأداء الإيجابي الذي تحققه شركاتنا والنمو الذي تستمر في تسجيله، الأمر الذي تأكدت صحته في الربع الثاني".

وأضاف "في الوقت الذي نبقى فيه حذرين، فإننا نتوقع استمرار هذا النمو الإيجابي خلال ما تبقى من العام، وذلك بدعم من الأداء القوي الذي تسجله شركاتنا الرئيسية على الرغم من البيئة الصعبة التي تنشط فيها".