أرباح "مجموعة الحكير" تهوي 80% بالربع الثاني

هوت أرباح مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية بنسبة 80% إلى 0.6 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ3.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أما خلال فترة الـ6 أشهر، فقد عمقت الشركة خسائرها إلى 31.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر بـ4.4 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ما يلي:

1- انخفاض الإيرادات بمبلغ 8.7 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من:

زيادة تنافسية السوق التي أدت الى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي للفنادق القائمة.

إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية ونتج عن إغلاق تلك المواقع انخفاض في الإيرادات بمبلغ 2.6 مليون ريال.

2- زيادة الأعباء المالية بمبلغ 1.6 مليون ريال.

3- بالرغم من أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) له تأثير سلبي على صافي الربح خلال الربع الحالي بإجمالي مبلغ 10.4 مليون ريال حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 23.9 مليون ريال ومصاريف الإهلاك بمبلغ 52.4 مليون ريال ونقص في مصاريف الإيجار بمبلغ 65.9 مليون ريال إلا أن صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق انخفض بمبلغ 2.5 مليون ريال فقط وذلك بسبب الآتي:

إجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها الإدارة خلال عام 2018 أدت الى انخفاض حجم المصروفات التشغيلية حيث انخفضت التكاليف المباشرة بمبلغ 9.4 مليون ريال (تشمل انخفاضا في مصاريف الرواتب والأجور بمبلغ 4.4 مليون ريال ومصاريف أخرى بمبلغ 5 ملايين ريال) والمصاريف العمومية والإدارية انخفضت بمبلغ 5.4 مليون ريال (تشمل انخفاضا في مصاريف الرواتب والأجور بمبلغ 4 ملايين ريال ومصاريف أخرى بمبلغ 1.4 مليون ريال).

ارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 4.2 مليون ريال.

بينما يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ما يلي:

1- انخفاض الإيرادات بمبلغ 19 مليون ريال ناتجة بشكل رئيسي من:

زيادة تنافسية السوق التي أدت الى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي للفنادق القائمة.

إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية ونتج عن إغلاق تلك المواقع انخفاض في الإيرادات بمبلغ 5.7 مليون ريال.

وقد قابل ذلك انخفاض في التكاليف المباشرة بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح.

2- قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في الأول من يناير 2019 وتم استبدال مصروف الايجار باستهلاك موجودات حق استخدام وتكاليف التمويل وهو ما أدى إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك بمبلغ 102.9 مليون ريال وتكاليف التمويل بمبلغ 46.6 مليون ريال ونقص في مصاريف الإيجار بمبلغ 129.6 مليون ريال ما أدى ذلك إلى ارتفاع في صافي الخسائر بمبلغ 19.9 مليون ريال بسبب تطبيق المعيار خلال الفترة الحالية.

3- انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 0.6 مليون ريال.

4- زيادة الأعباء المالية بمبلغ 3.6 مليون ريال.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الشركة قامت بإجراءات عديدة لترشيد المصاريف التشغيلية والتسويقية والإدارية للمواقع القائمة:

انخفضت التكاليف المباشرة بمبلغ 9.1 مليون ريال (تشمل انخفاضا في مصاريف الرواتب والأجور بمبلغ 3.7 مليون ريال وتكاليف أطعمة ومشروبات بمبلغ 4.5 مليون ريال ومصاريف أخرى بمبلغ 0.9 مليون ريال).

انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 6.3 مليون ريال بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والأجور.