"هواوي" تجتاز عنق الزجاجة وتعترف: القادم أكثر صعوبة

قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" إن مبيعاتها العالمية ارتفعت رقمين عشريين في النصف الأول من هذا العام، رغم التضييق الأميركي عليها، لكنها قالت إنها ستواجه ظروفاً أكثر صعوبة.

وأضافت اليوم الثلاثاء، أن المبيعات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 23.2% مقارنة بالعام السابق إلى 401.3 مليار يوان (58.3 مليار دولار).

وكان هذا ارتفاعًا عن معدل النمو في عام 2018 والذي بلغ 19.5%.

وذكر ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المبيعات شهدت "بعض التأثير" منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيوداً في مايو الماضي على مبيعات التكنولوجيا الأميركية لـ"هواوي"، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف ليانغ أن "هواوي" تجنبت الاضطرابات في الإنتاج والمبيعات، لكنه قال: "ما زلنا نواجه صعوبات في النصف الثاني من العام".

كما بلغت إيرادات أعمال قطاع المشاريع والمؤسسات في هواوي 4.59 مليار دولار.

أما أعمال إيرادات أعمال هواوي في أجهزة المستهلك فقد بلغت 32.1 مليار دولار، حيث وصلت شحنات هواتف هواوي الذكية بما فيها فئة "الأونر" Honor إلى 118 مليون، بزيادة قدرها 24٪ على أساس سنوي.

كما شهدت الشركة نمواً في شحناتها من الأجهزة اللوحية والكمبيوتر والأجهزة القابلة للارتداء، حيث تسعى الشركة للارتقاء بمنظومة أجهزتها لتوفير تجربة ذكية شاملة ومتكاملة لمختلف فئات المستخدمين. وحتى الآن ضمت منظومة هواوي للنظام الإيكولوجي الخاص بخدمات الهاتف المتحرك أكثر من 800 ألف مطور و500 مليون مستخدم حول العالم.