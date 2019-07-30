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نمو أرباح "الأسمنت السعودية"59 % إلى 92.3 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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سجلت شركة الأسمنت السعودية نمو بصافي أرباحها الفصلية بـ59% إلى 92.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 58 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ ربح الشركة التشغيلي 99.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 64 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

أما إجمالي الربح فسجل ارتفاعاً بـ46% إلى 140.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 96 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 224.8 مليون ريال، مقابل 200.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 12%.

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