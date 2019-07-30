"أسمنت اليمامة" تتحول للربحية بـ53 مليون ريال بالربع الثاني

حققت شركة "أسمنت اليمامة" أرباحاً قدرها 123.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بخسائر 12.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما على صعيد الأرباح الفصلية، فقد تحولت "أسمنت اليمامة" للربحية بـ 53.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر بـ36.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي في تحقيق صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

2- ارتفاع قيمة المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

3- ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.