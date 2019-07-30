"الكابلات السعودية" تسجل خسائر فصلية بـ 18.3 مليون ريال

سجلت شركة الكابلات السعودية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 18.3 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسارة بـ97.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت الخسارة التشغيلية 37 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسارة بـ 24 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.



أما إجمالي الخسارة فبلغ 12 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسارة بـ 3.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وعزت الشركة أسباب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض الحجم خلال الربع الحالي وقد تم تعويضه جزئياً بهوامش من مزيج محسن من المنتجات، مقارنة بنفس الربع امن العام الماضي. والتنازل عن تكلفة التمويل، وقد تم إدراجها تحت بند الدخل الآخر. بالإضافة لانخفاض حصة الخسائر للشركات المرتبطة خلال الربع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويعزى ذلك إلى عدم إدراج خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بواحدة من الشركات التابعة.

وكانت الشركة قد عينت عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير، بمنصب الرئيس التنفيذي.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" أمس الاثنين أنه تم اعتماد قرار تعيين الرئيس التنفيذي، باجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضي، على أن يباشر عمله اعتباراً من التاريخ نفسه.

ورفعت الشركة خسائرها بالربع الأول من 2019، نحو 54.3% إلى 32.45 مليون ريال، مقابل 2.03 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.