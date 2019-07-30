"بي بي" تربح 2.8 مليار دولار بالربع الثاني متجاوزة التوقعات

أعلنت بي.بي اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح بلغت 2.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام، دون تغير عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ أعاقها تراجع أسعار النفط.

وتجاوز صافي الربح التوقعات البالغة 2.46 مليار دولار، وفقا لاستطلاع لآراء المحللين أجرته الشركة نفسها، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وارتفع إنتاج الربع الثاني إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، بزيادة أربعة بالمئة عنها قبل عام.

وقالت بي.بي إنها تتوقع انخفاض الإنتاج في الربع الثالث من 2019 عن الربع الثاني، في ما يرجع إلى أعمال الصيانة وكذلك تأثير الإعصار باري على العمليات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.