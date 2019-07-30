"مبادلة" تبيع أصولا بـ55 مليار دولار وتستثمر 70 مليارا

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة " عن تحقيق المجموعة نتائج مالية ثابتة، حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل 12.5 مليار درهم.

جاء ذلك في إصدار تقريرها السنوي لعام 2018 والذي يستعرض الأداء التشغيلي والارتفاع الملحوظ في حجم المحفظة في مختلف القطاعات مع إمكانات قوية للنمو على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الاسواق العالمية في الربع الأخير من 2018.

وفي إطار استراتيجية "مبادلة" لتنويع استثماراتها، قامت ببيع عددٍ من الأصول التي بلغت مرحلة النضج بمبلغ إجمالي بلغ 55.4 مليار درهم، وقامت بتوظيف مبلغ 70.1 مليار درهم، من خلال إعادة استثمار عوائد بيع الأصول ومن خلال توظيف مبالغ إضافية، وذلك في قطاعات قائمة مثل التكنولوجيا، وصناعة الطيران، والسلع، والأوراق المالية وقطاعات جديدة، كالصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الطبية، والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.

وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل لشركة مبادلة للاستثمار المالية والتشغيلية لعام 2018، 12.5 مليار درهم بالمقارنة مع 10.3 مليار في عام 2017.

وبلغ حجم الأصول 841 مليار درهم، بالمقارنة مع 469 مليارا في العام2017 وجاءت الزيادة في حجم الأصول وإجمالي الدخل الشامل مدعومة بعملية انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار.

وحققت الشركة 55.4 مليار درهم من خلال بيع الأصول الناضجة محلياً وخارجياً واستثمرت مبادلة 70.1 مليار درهم في القطاعات ذات الأولوية القائمة والجديدة.

وقد تضمنت القطاعات الجديدة الصناعات الدوائية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية، والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.

كما واصلت "مبادلة" توظيف رأس المال في استثمارات حول العالم، بما في ذلك إطلاق استثمار مشترك مع "تانيو"، صندوق التنمية الاقتصادية الجديد في اليونان.

كما افتتحت الشركة مكاتب لها في كلٍ من موسكو وسان فرانسيسكو، لتنضم إلى شبكة مكاتبها العالمية في ريو دي جانيرو، والمكتب المشترك في هونغ كونغ، كما افتتحت مكتباً في نيويورك أوائل 2019.

ويعكس هذا التوسع، استعداد "مبادلة" وسعيها لتحقيق عوائد مالية من الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة وفئات أصول متعددة، وقد أطلقت صندوقاً جديداً للتكنولوجيا لدعم المشاريع في هذا المجال، يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة والرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا وقامت مبادلة بتخفيض الديون المؤسسية من خلال سلسلة من عمليات إعادة السداد، والإصدارات الجديدة، والاستفادة من حركة صرف العملات الأجنبية.