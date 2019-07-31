ارتفاع أرباح سيسكو الفصلية إلى 21.3 مليون ريال بنمو 78%

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" بعد الزكاة والضريبة إلى 21.3 مليون ريال، مقابل 12 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 77.5%.

وارتفعت الأرباح 26%، مقارنة مع أرباح الربع السابق البالغة 16.9 مليون ريال.

وقالت سيسكو إن ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة وتغير تعرفة التفتيش الجمركي، وعلى الرغم من وجود زيادة محدودة في المصروفات التشغيلية وارتفاع تكلفة التمويل بسبب الزيادة في معدلات رسوم التمويل والزيادة في التزامات الايجار "وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16". كما أن التحسن في نتائج الشركات الزميلة بالإضافة إلى وجود إيرادات من ودائع المرابحة أدى إلى تحسن صافي الربح خلال الربع الحالي.

وخلال النصف الأول من 2019 بلغت أرباح الشركة 38.2 مليون ريال، مقابل 12.6 مليون ريال، في النصف الأول من 2018 بارتفاع 203%.