دو" تستعد لإطلاق باقات" G5 المنزلية مطلع 2020

تستعد "دو" للاتصالات لطرح باقات للخدمات المنزلية الأرضية من الجيل الخامس لإطلاقها تجارياً خلال الربع الأول من العام 2020، والتي ستوفر سرعات إنترنت وتنزيل منزلية غير مسبوقة، مقارنة بالسرعات الحالية.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ "الإمارات للاتصالات المتكاملة" إن الشركة تواصل جهودها لتطوير باقات وخدمات جديدة تواكب تقنيات وسرعات شبكة الجيل الخامس، ومنها خدمات البيانات التي باتت أحد أهم الخدمات التي يبحث عنها المستخدمون، مشيراً إلى أن الشركة تجري تجارب بصورة مستمرة على الخدمات المتعلقة بسرعة الاستجابة الفائقة التي تمتاز بها شبكات الجيل الخامس، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".

وأضاف سلطان أن الشركة تعمل لتوفير السرعات بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة لتوفير كافة الخدمات المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس للأفراد وللقطاعات الحكومية والخاصة، على حد سواء.

وأوضح أن توفير سرعة الاستجابة في شبكات الجيل الخامس سيوفر بنية يعتمد عليها العديد من الخدمات والتقنيات المستقبلية منها: تقنيات إنترنت الأشياء والسيارات ذاتية القيادة التي تحتاج إلى شبكات توفر تغطية قوية ومكثفة وسرعات استجابة عالية جداً، إضافة إلى أن توافر السرعات العالية للجيل الخامس سيوفر دعماً تقنياً في القطاع الصحي، لاسيما المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية عن بُعد، إضافة لألعاب الفيديو الترفيهي التفاعلية.

وقال سلطان: إن الشركة تعتزم الوصول بعدد محطات الجيل الخامس للهاتف المتحرك على مستوى الدولة إلى نحو 800 محطة بنهاية العام الجاري، بالتركيز على المناطق المأهولة بالسكان، وبصورة تدريجية بالتزامن مع توافر أجهزة الهواتف المتحركة الداعمة للجيل الخامس.

وأشار سلطان إلى أن الشركة تعتزم استثمار ما بين 1.6 و1.8 مليار درهم خلال 2019 على تطوير البنية التحتية للشركة، بما فيها شبكات الجيل الخامس، التي تقوم بتنفيذها حالياً على مستوى الدولة.