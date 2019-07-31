عمومية "طاقة" تناقش عزل أعضاء بمجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ السابع والعشرين من الشهر المقبل للنظر في عزل ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي أن العمومية ستناقش عزل كل من الأعضاء الثلاثة، وهم سيف صالح الصيعري ومحمد راشد السويدي وعبد العزيز مبارك الحميدي.



وأوضحت الشركة في البيان أن الجمعية العمومية ستنظر في انتخاب ثلاثة أعضاء للمناصب الشاغرة في حال تم عزل الأعضاء السابقين وفتح باب الترشيح.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن ارتفاع الأرباح بنسبة 148% بنهاية العام 2018 بالغاً 396 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 160 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2017.