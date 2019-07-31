نمو أرباح "مهارة" الفصلية 25% إلى 72 مليون ريال

نمت أرباح "مهارة للموارد البشرية" الصافية بـ25% إلى 72 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 57.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت الشركة نمواً بالربح التشغيلي بـ18% إلى 72.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 61.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويعود ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 9% نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 12% ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعوماً بنمو إيرادات برنامج خدمة بنسبة 21%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ارتفع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 14% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتأتي زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 3 ملايين ريال عن عكس مخصصات لم تعد مطلوبة وأيضاً عن أرباح ودائع مرابحة إسلامية لأجل.