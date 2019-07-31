"إيرباص" تضاعف أرباحها 5 مرات.. ورئيسها يوضح السبب

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" جيوم فوري، إن الأداء المالي، خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكس التصاعد في وتيرة إنتاج طائرات A320 والانتقال إلى النسخة NEO الأكثر كفاءة، فضلاً عن تحقيق تقدم أكبر فيما يخص الأداء المالي لطائرة A350.

وأضاف: "ما زلنا نشهد مستويات جيدة من الطلب على محفظتنا من المنتجات التنافسية، بما فيها طراز A321XLR الجديد، كما تبين من الإقبال الكبير عليه في السوق، والذي كان واضحاً خلال معرض باريس الجوي في شهر يونيو الماضي".

ويتمحور تركيز إيرباص التشغيلي، بحسب الرئيس التنفيذي، بشكل رئيسي على التصاعد الذي تشهده عمليات إنتاج طائرات A320neo.

ويرى فوري أنّ النصف الثاني من العام ما زال يتسم بقدر من الصعوبات، لا سيّما فيما يتعلق بعمليات التسليم والتدفق النقدي الحر. أما في قطاعات الدفاع والفضاء، فقد قُمنا بإقرار بعض التعديلات العامة على العقود الخاصة ببرنامج A400M بحسب فوري.

ووصل إجمالي الطلبات على الطائرات التجارية إلى 213 طائرة (بالمقارنة مع 261 طائرة في النصف الأول من عام 2018) إلى جانب صافي طلبيات بلغت 88 طائرة (بالمقارنة مع 206 طائرات في النصف الأول من عام 2018).

وبلغ عدد الطلبيات المتراكمة 7,276 طائرة تجارية حتى 30 يونيو 2019، بينما وصل صافي الطلبيات من الطائرات المروحية إلى 123 وحدة (بالمقارنة مع 143 وحدة في النصف الأول من عام 2018) بما فيها 23 وحدة من طراز NH90 لإسبانيا و11 وحدة من طراز H145 في الربع الثاني من العام.

يشار إلى أن إجمالي قيمة الطلبات التي تلقتها شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" بلغ 4.2 مليار يورو، بما فيها العقد الخاص بالمرحلة الثانية من برنامج الدعم العالمي لطراز A400M مع شركة "أو سي سي إيه آر"، والجيل الجديد من الأقمار الاصطناعية المتطورة الثابتة بالنسبة للأرض والمخصصة للاتصالات ذات النطاق الترددي "كا - باند".

كما ازدادت الإيرادات الموحدة لتصل إلى 30.9 مليار يورو (بالمقارنة مع 25.0 مليار يورو في النصف الأول لعام 2018)، ما يعكس ارتفاع مستويات عمليات تسليم الطائرات التجارية والأسعار المواتية لصرف العملات الأجنبية.

وشهدت "إيرباص" تسليم 389 طائرة تجارية (بالمقارنة مع 303 طائرات في النصف الأول من عام 2018)، وتضم هذه القائمة: 21 طائرة من طراز A220 و294 طائرة من طراز A320 و17 طائرة من طراز A330 و53 طائرة من طراز A350 وأربع طائرات من طراز A380.

أما "إيرباص" للطائرات المروحية، فقد قامت بتسليم إجمالي وصل إلى 143 طائرة (بالمقارنة مع 141 وحدة في النصف الأول من عام 2018) إلى جانب إيرادات مستقرة مدفوعة بالتدرج في تنفيذ البرنامج الذي جرى تعويضه بالنمو في الخدمات. وأتت الإيرادات المرتفعة في عمليات شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" مدعومة بأنشطة الشركة في مجال الطائرات العسكرية.