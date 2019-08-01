تراجع أرباح "المتقدمة" الفصلية 24% إلى 192 مليون ريال

انخفضت صافي أربح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بـ24% إلى 192.31 مليون ريال في الربع الثاني، مقابل 253.34 مليون قبل عام.

وبلغت مبيعات الشركة 680.96 مليون ريال في الربع الثاني، مقابل 749.67 مليون قبل عام وبتراجع 9.2%.

أما بالنصف الأول، ارتفع صافي ربح الشركة 1% إلى 354.18 مليون ريال، مقابل 350.89 مليون قبل عام.

ويعود السبب في تراجع أرباح الشركة لانخفاض كمية المبيعات بنسبة 2.8%، وانخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 6.5%، وارتفاع الاستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 8.3%، وانخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية)، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 5.6% و17.6%، على التوالي).