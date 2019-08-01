خسائر "الطباعة والتغليف" تقفز 346% إلى 13.7 مليون ريال

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف الفصلية بـ346% إلى 13.7 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 3.07 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت الخسارة التشغيلية 0.44 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 6.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تدول" إن السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة للربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف التمويل.

وبلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 237.62 مليون ريال مقابل 256.11 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 7.2%، ومقابل 202.04 مليون ريال في الربع السابق بارتفاع قدره 17.61%.

وبلغت إجمالي الخسارة الشامل خلال الربع الحالي 12.84 مليون ريال مقابل 3.31 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 288% ومقابل 23.5 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 45.3%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية ) بنهاية الربع الحالي 718.76 مليون ريال مقابل 755.11 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 4.81% ومقابل 731.6 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره 1.75%.