شل: لا نسيّر أي ناقلات ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز

قالت شركة رويال داتش شل إنها لا تسيّر أي ناقلات ترفع العلم البريطاني عبر مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات مع إيران في الممر الحيوي لشحنات النفط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بن فان بيوردن للصحافيين: "هناك سفن تديرها شل في مضيق هرمز، ومن المرجح أن يظل الوضع على هذا الحال، لكن في الوقت الراهن، لا توجد هناك أي سفن ترفع العلم البريطاني".

وذكر فان بيوردن أنه إذا استخدمت شركة النفط والغاز البريطانية الهولندية سفينة ترفع العلم البريطاني في المستقبل، فسترافقها البحرية الملكية كإجراء احترازي.

وكانت بي.بي المنافسة لشل قالت، أمس الثلاثاء، إنها لم تسير أياً من ناقلاتها عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه خمس النفط العالمي، منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في العاشر من يوليو.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.