"الخضري" تتخلف عن نشر نتائجها المالية وتحدد موعداً جديداً

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية لعام 2018، والربع الأول من عام 2019، خلال الفترة الزمنية المتوقعة سابقاً.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يتم نشر النتائج المالية للعام 2018 قبل نهاية شهر أغسطس 2019.

وتوقعت الشركة نشر نتائجها المالية للربع الأول من 2019 قبل منتصف شهر سبتمبر 2019، وذلك بعد نشر نتائجها المالية للعام الماضي.

وكشفت الشركة أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية.

كما أكدت أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترات السابقة، يعود لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وبينت الشركة أنه سوف يستمر تعليق أسهم الشركة عن التداول، وفقا لقواعد الإدراج.