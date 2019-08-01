"إعمار مولز" تسجل أرباحاً نصفية بـ3% إلى 1.1 مليار درهم

سجلت "إعمار مولز" شركة مراكز التسوق والتجزئة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 1.130 مليار درهم، أي ما يعادل 308 ملايين دولار مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2018 والتي بلغت 1.102 مليار درهم، أي ما يعادل 300 مليون دولار.

وحققت "إعمار مولز" خلال النصف الأول من عام 2019 إيرادات بقيمة 2.227 مليار درهم 606 ملايين دولار بنمو نسبته 6% مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2018 والتي بلغت 2.103 مليار درهم 573 مليون دولار.

وفي إطار التزامها بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين قامت "إعمار مولز" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم 354 مليون دولار، أي ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة، وذلك للعام الرابع على التوالي وخلال الربع الثاني من العام.

واستقطبت أصول "إعمار مولز" التي تشمل "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"مجمع الذهب والألماس" و"سوق البحار" ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية عدداً كبيراً من الزوار وصل إلى 68 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بنمو نسبته 2%، مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 67 مليون شخص واستقبل "دبي مول" أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطابا للزوار في العالم 41 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2019 بنمو نسبته 2%، مقارنة بعدد الزوار المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وحافظت الشركة على معدل إشغال قوي في جميع أصولها بلغ 92% خلال النصف الأول من عام 2019.

كما استحوذت "إعمار مولز" كلياً على "نمشي" شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ "إعمار مولز" على بقية حصة "غلوبال فاشن جروب" في "نمشي" عبر صفقة نقدية بقيمة 496.9 مليون درهم 135 مليون دولار وحققت "نمشي" مبيعات بقيمة 422 مليون درهم 115 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة 10% عن المبيعات عبر التسوق الإلكتروني، والتي بلغت 384 مليون درهم 105 ملايين دولار مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" وعضو مجلس إدارة "إعمار مولز" لطالما كان تركيز "إعمار مولز" موجهاً نحو إثراء تجربة العملاء، وهو ما أثمر عن النمو المستدام الذي تحققه الشركة سواء على مستوى مراكز التسوق أو عبر الإنترنت من خلال شركة "نمشي" التي استحوذنا عليها كليا ونحن مستمرون في العمل انطلاقا من استراتيجية التسوق الشاملة أومني تشانل لنضمن تجربة تسوق استثنائية لجميع عملائنا ويعكس الأداء الإيجابي للشركة المكانة المميزة لأصولنا كوجهات تسوق وترفيه مفضلة لدى الجميع، وهو يعبر أيضا عن النمو الكبير في أعداد السياح القادمين إلى دبي التي رسخت مكانتها كمحور عالمي بارز للسياحة والأعمال".

وأضاف أن "إعمار مولز" ستستمر في تعزيز بنيتها التحتية في قطاع تجارة التجزئة مع مشروع توسعة "فاونتن فيوز" و"زعبيل" لربط "دبي مول" ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي على التوالي ومن المقرر افتتاح المشروعين العام الحالي ليضيفا 4500 موقف للسيارات في "دبي مول" الأمر الذي يضمن قدراً أكبر من التسهيلات للزوار.

وستفتتح "إعمار مولز" وجهتها الجديدة دبي هيلز مول" في عام 2020، مع نحو 2 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية المخصصة للتأجير ونحو 550 من المتاجر والمرافق الترفيهية، وسيضم "دبي هيلز مول" أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، بالإضافة إلى مجمع لدور العرض السينمائي ومتجر هايبر ماركت وسبعة متاجر كبرى رئيسية وما يزيد عن 7000 موقف للسيارات.

وعلى صعيد المراكز التجارية ضمن المجمعات السكنية تقوم "إعمار مولز" بإعادة تطوير "قرية السهول"، لإضافة نحو 95 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير ومن المقرر استكمال المشروع في العام 2020.