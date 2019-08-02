"ألفابيت" تزيح أبل من عرش أكبر شركات العالم سيولة

أصبحت شركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، أكبر شركة في العالم تمتلك سيولة نقدية، بعدما ظلت أبل تحتفظ بهذا التصنيف لمدة عقد من الزمن.

وبلغ حجم السيولة النقدية لدى شركة أبل نحو 102 مليار دولار، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 162 مليار دولار في نهاية 2017.

وبلغت الاحتياطات المالية لدى شركة ألفابيت، خلال النصف الأول من العام الجاري، 117 مليار دولار، مرتفعة بنحو 20 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت الذي تتربع فيه ألفابيت على عرش الشركات الأكثر سيولة نقدية في العالم، تمر الشركة حالياً بالعديد الأزمات. فبعد أن قامت بدفع غرامة قدرها 8.2 مليار يورو إلى الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين في قضايا احتكار، تواجه الشركة حالياً تدقيقا من قبل الحكومة في واشنطن.

وتحتفظ ألفابيت بالسيولة لديها، لكي تدخل أسواق جديدة، وليس لتوزيعها على المساهمين من خلال شراء أسهم خزينة أو توزيعات نقدية للمساهمين كما فعلت أبل.